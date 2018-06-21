Дидье Дешам: Поздравляю сборную России с прекрасным стартом
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча своей команды против Перу, в котором "трехцветные" одержали минимальную победу со счетом 1:0, а также оценил выступление россиян на домашнем чемпионате мира.
Дидье Дешам: Мы сделали то, что было нужно, чтобы добиться второй победы. У нас было больше возможностей в первом тайме и надо было их использовать. Во втором тайме не очень играли в нападении, пришлось сконцентрироваться на защите. Но мы вышли в плей-офф и чувствуем большое удовлетворение.
Второй матч подряд вы выигрываете с минимальным счетом…
Дидье Дешам: Мы не можем все время побеждать со счетом 25:0. Это чемпионат мира. Вспомните, как проходил матч сборных Испании и Ирана.
Можете прокомментировать выступление сборной России на домашнем турнире?
Дидье Дешам: Хочу поздравить российскую сборную. Две прекрасные победы, прекрасный старт. Это источник большого энтузиазма. Для России, как для организатора чемпионата мира, выход в плей-офф это очень хорошо. Болельщики могут гордиться своей командой. Впрочем, такое начало вовсе не означает, что Россия пройдет в плей-офф далеко. То же самое касается и нас.
Напомним, как и россияне сборная Франции одержала две победы и досрочно гарантировала себе выход из группы.
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