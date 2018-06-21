Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018

"Смотри, сейчас весь самолет будет петь, - предупредил меня перуанец Марк, с которым мы разговорились в очереди на ночной рейс в Екатеринбург. А надо сказать, что в толпе ожидающих я был едва ли не единственным без какой-либо атрибутики с белым и красным, национальными цветами Перу. И действительно: как только салон заполнился, кто-то включил колонку с национальным гимном и все присутствующие, вместо того, чтобы спать в два часа ночи, словно, по команде подхватили мотив и еще долго не умолкали.

Среди этих самозабвенно певших людей, так же как среди других 40 тысяч перуанцев, приехавших в Россию, было немало тех, кто уволился с работы, продал машину, заложил ценные вещи, в общем - оставил позади все для того, чтобы поддержать сборную, которая впервые за 36 лет квалифицировалась на чемпионат мира. Иначе среднестатистическим жителям Перу было бы невозможно финансово потянуть такую поездку. Впрочем, это не помешало перуанцам стать одной из самых многочисленных торсид на чемпионате мира: в Саранске и Екатеринбурге, где играли "бело-красные", их "инчадос" (болельщики в пер. с испанского - прим.) практически без помощи зрителей из других стран полностью заполняли трибуны стадионов.

Но даже фоне такого самоотречения есть в Перу один болельщик, который стоит особняком. Речь о Давиде Чауке Куиспе, более известном в стране под прозвищем "Эль Израэлита". Давид знаменит тем, что вот уже на протяжении восьми лет не пропускает не то что ни одной игры национальной команды, но даже тренировки, наблюдая за происходящим с крыши. Говорят, что поначалу наставник сборной Риккардо Гарека специально посылал полицейского, чтобы тот выгнал "Израэлиту" с тренировочной базы, но теперь, когда фанат отсутствует, тренер наоборот всегда осведомляется о его состоянии.

Естественно, с таким человеком захотелось познакомиться лично. Тем более, что - кто бы сомневался - Израэлита приехал за своей сборной в Россию. "Тебе нужно прийти на марш, которым перуанцы пройдут из центра Екатеринбурга к стадиону. Давид точно там будет, - подсказал мне Марк. - Но тебе придется его поискать, потому что это очень скромный человек".

К счастью, мои поиски на площади Коммунаров, откуда начиналось шествие, оказались недолгими. "Сарафанное радио" быстро привело меня к человеку, обмотанному туникой белого и красного цвета и с огромным флагом за плечами.

- Мне казалось, что если команда увидит с каким фанатизмом и самоотречением я занимаюсь своим делом, то они подумают: "Раз он так может, то почему не можем мы?" И я скажу, что результаты сборной за последние годы сильно улучшились", - объяснил Давид свое занятие. - "Даже когда мы были последними, я верил в нашу команду. И вот мы здесь, на чемпионате мира. Это вопрос веры".

Кстати, своих денег на поездку в Россию у Куиспе не было. Он устроился поваром и, по собственному признанию, разделал 500 кур, чтобы скопить хоть какие-то средства на предстоящее путешествие. Заработанных денег все равно не хватило. "В результате билет сюда мне купил мэр моего родного города Сан-Хуана де Мирафлорес".

Для того, чтобы сборной Перу сопутствовал успех, у Израэлиты есть несколько ритуалов. Например, он каждую неделю постится 24 часа с пятницы на субботу.

Уж не знаю, что сказалось сильнее - молитвы этого странного человека или ошеломляющая поддержка перуанцев, но французы на первых минутах матча просели. У южноамериканцев было несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет, но сказалась старая болезнь, проявившаяся еще в предыдущем матче с Данией. А именно - слабая реализация. Наказание за расточительность последовало на 34-й минуте: отличился французский вундеркинд Килиан Мбаппе.

Во втором тайме у перуанцев на поле вышел Джефферсон Фарфан из московского "Локомотива". Но и он не смог помочь "бело-красным" спасти себе хотя бы ничью. После двух туров в группе "С" французы с шестью очками уже гарантировали себе путевку в плей-офф. А вот перуанцы шансы на выход в 1/8 финала уже потеряли и покидали поле екатеринбургского стадиона, не сдерживая слез. Даже победа в последнем туре над Австралией не позволит южноамериканцам достать ни французов, ни датчан, которые разошлись миром с австралийцами (1:1) и имеют четыре балла. И никакая вера даже особенных болельщиков тут уже не поможет.