Франция - Перу. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
В четверг сборная Франции сыграет в матче чемпионата мира-2018 с командой Перу. Встреча второго тура группового раунда пройдет на стадионе в Екатеринбурге.
Свое выступление на турнире "трехцветные" начали не так феерично, как ожидалось. Одни из главных фаворитов турнира долго не могли сломить сопротивление австралийцев. Французы забили с пенальти, затем соперники сравняли счет, а в итоге последовал автогол австралийца Азиза Бехича. Победа в сегодняшнем матче гарантирует "трехцветным" выход в плей-офф.
Перуанцы, в сою очередь, занимают последнее место в группе C. В своем первом матче они с минимальным счетом уступили Дании, хотя и создавали много опасных моментов. Но подвела реализация, а Кристиан Куэва и вовсе не забил с пенальти.
В любом случае, у перуанцев будет неплохой шанс навязать свою борьбу Франции. А получится ли это сделать - узнаем уже вечером.
Сегодняшних соперников рассудит Мохаммед Мохаммед из ОАЭ. Онлайн-трансляция матча Франция - Перу начнется 21 июня в 18:00 по московскому времени.
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