Датчане обыграли Перу в матче ЧМ-2018

Первый там встречи в Саранске получился огненным. Перуанцы, за которых на трибунах болело около 10 тысяч человек, были активнее. Солировал в атаке никто иной как форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

С ним здорово комбинировал Андре Каррильо, который мог открыть счет уже на 13-й минуте, но голкипер датчан Каспер Шмейхель вытащил мяч из нижнего угла после его удара. Был шанс и у Фарфана. Он почти вышел один на один со Шмейхелем и пытался пробить. Но его удар заблокировал Симон Кьяер.

Главное событие первой половины произошло уже в ее концовке, когда арбитр Бакари Папа Гассама после просмотра видеоповтора поставил пенальти в ворота Дании. Бить отправился Кристиан Куэва. Сделал это полузащитник "Сан-Паулу" из рук вон плохо: мяч после его удара пролетел выше ворот, причем значительно.

Во втором тайме преимущество латиноамериканцев уже не выглядело столь явным. Датчане отодвинули игру от своих ворот. А на 59-й минуте и вовсе вышли вперед: с передачи Кристиана Эриксена забил Юсуф Поульсен.

Буквально сразу же перуанцы создали два опасных момента, но оба раза им не повезло. Сначала Шмейхель спас свою команду после удара Эдисона Флореса, а затем Хосе Паоло Герреро не забил с нескольких метров. В концовке принести ничью Перу мог все тот же Фарфан, но его удар изнутри штрафной принял на себя один из датских защитников.

Скандинавы выиграли 1:0 и вместе с Францией возглавили турнирную таблицу группы "С". Чуть ранее "трехцветные" в упорной борьбе переиграли Австралию - 2:1.