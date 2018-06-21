Глава Южной Кореи рассказал о конце вражды между его страной, КНДР и США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил на пленарном заседании Госдумы. Он сообщил депутатам, что вражда между США, Республикой Корея и КНДР позади, началось сотрудничество.

КНДР предпринимает реальные шаги к денуклеаризации, а Пхеньян и Вашингтон больше не находятся в состоянии войны, заявил президент Южной Кореи.

- Мы на пути к миру и сотрудничеству. Республика Корея и США реагирует мерами снижения военного давления в отношении Севера, объявляя мораторий совместным военным учениям, - добавил президент.

Лидер назвал важной поддержу России и выразил мнение, что установление мира на Корейском полуострове расширит трехстороннее сотрудничество двух Корей и РФ. Также, по его словам, "устойчивый мир между двумя Кореями может развиться в многосторонний механизм сотрудничества для мира и безопасности в Северо-Восточной Азии".

В своем выступлении Мун Чжэ Ин упомянул Транссибирскую железную дорогу, назвав ее путем жизни, построенным "золотыми руками русских рабочих".

После выступления президент республики прошел по залу пленарных заседаний в сопровождении спикера Вячеслава Володина и пообщался с депутатами. В частности, глава нижней палаты познакомил гостя ГД с с первой женщиной-космонавтом, депутатом Валентиной Терешковой.