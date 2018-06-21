Глава "Лукойла" оценил влияние снижения акцизов на бизнес и цены

Снижение ставок акцизов на нефтепродукты в России положительно скажется как на бизнесе, так и на динамике розничных цен на топливо. Такое мнение выразил президент нефтекомпании "Лукойл" Вагит Алекперов на годовом общем собрании акционеров 21 июня.

"Последнее время обсуждалась тема резкого роста цен на нефтепродукты. В диалоге с правительством достигнуты важные договоренности о снижении акцизов, - цитирует его "Интерфакс". - Это позволит стабилизировать цены при сохранении уровня доходности (сбытовой деятельности. - Прим. ред.)".

В конце мая после лавинообразного роста цен на заправках правительство провело встречу с нефтяниками и попросило их заморозить стоимость топлива на заправках на уровне 30 мая. Взамен кабмин снизил ставки акцизов на бензин пятого класса и дизель на три тысячи и две тысячи соответственно с 1 июня, а с 1 июля пообещало отказаться от планового повышения ставок еще на 600-700 рублей.

Исходя из мониторинга ЦДУ ТЭК, цены на заправках действительно заморожены примерно с 4 июня. Повышение было зафиксировано в нескольких регионах, где ослаблено присутствие крупных компаний-производителей или они вовсе отсутствуют. За последнюю неделю скачок произошел в Тыве (сразу на три рубля за литр). На Крымском полуострове темпы роста замедлились до 10-30 копеек за литр в неделю.