Игрок сборной Колумбии получил множество угроз из-за удаления на ЧМ-2018
Защитнику сборной Колумбии Карлосу Санчесу не позавидуешь: мало того, что он подвел свою команду, получив удаление в дебюте встречи ЧМ-2018 с Японией, так еще и разгневал фанатов. Как сообщают южноамериканские СМИ, в адрес футболиста поступило множество смертельных угроз.
Санчес, напомним, получил красную карточку уже на третьей минуте матча с японцами за игру рукой в своей штрафной. В итоге сборная Японии одержала победу со счетом 2:1.
Это уже второй за последний месяц громкий случай, когда фанаты угрожают футболисту: после катастрофических ошибок в финале Лиги чемпионов подвергся обструкции вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус. Однако ситуация с Санчесом вызывает больше опасений, поскольку уже был прецедент. В 1994 году был убит игрок сборной Колумбии Андреас Эскобар, на чемпионате мира в США забивший в собственные ворота. Отмечается, что колумбийская полиция начала расследование в связи с угрозами в адрес Санчеса.
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