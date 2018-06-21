Китай предостерег США от "метода дубинки" в переговорах

Пекин призвал американские власти отказаться от жесткого продавливания собственных торговых интересов. "Метод дубинки" в переговорах с Китаем не работает, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

В комментарии Reuters Гао Фэн раскритиковал Вашингтон за развязывание торговых войн и непоследовательность в переговорах. Он призвал американскую сторону отказаться от шантажа и прессинга в диалоге. Как отметил представитель КНР, Пекин будет вынужден пойти на жесткие ответные шаги.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25 процентов на импорт товаров из Китая объемом 50 миллиардов долларов в год. Данная мера вступит в силу с 6 июля. В настоящий момент по инициативе американского лидера рассматривается вопрос о введении дополнительной пошлины в десять процентов на перечень других товаров из КНР.