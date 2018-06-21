Лавров: РФ открыта к диалогу с США, но на утечки по саммиту не реагирует

Россия открыта к диалогу с США по всем вопросам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по окончании переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы открыты к диалогу с США по всем вопросам. Безусловно, нормализация сугубо двусторонних отношений серьезно помогла бы и более эффективному, более тесному взаимодействию на международной арене", - отметил глава МИД.

По его словам, Москва неоднократно направляла Вашингтону предложения по нормализации двусторонних отношений. "В последний раз я направлял их новому госсекретарю США Майку Помпео", - заявил Лавров, добавив, что российская сторона готова взаимодействовать везде, где есть такая возможность. "У нас есть контакты и по линии дипломатов, и по линии военных по сирийскому урегулированию. Параллельно мы поддерживаем и тесные отношения с ООН, с генеральным секретарем, его спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Что касается слухов и утечек о скором проведении саммита, то Москва на них не реагирует. "Мы всегда готовы к контактам, это всем известно. Если у нас будут договоренности о встречах на высоком и, тем более, высшем уровне, конечно же, о них будет своевременно объявлено", - отметил министр.

Антониу Гутерриш, со своей стороны, пожелал успешных результатов такому саммиту. "Я действительно верю, что геостратегические интересы РФ и США на Ближнем Востоке не противоречат друг другу. Я считаю, что диалог и сотрудничество между двумя странами - важный элемент такого мира, который был бы более предсказуемым, более мирным, где был бы лучший способ исполнять резолюции СБ ООН и все другие инструменты, обеспечивающие мир и безопасность", - отметил генсек ООН.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Белый дом рассчитывает провести встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в июле.