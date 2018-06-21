Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Перу
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком в матче своей команды против Перу.
На 34-й минуте нападающий забил единственный в этой встрече. Благодаря победе, французы досрочно квалифицировались в плей-офф чемпионата мира из группы "С", а вот сборная Перу, наоборот, потеряла даже теоретические шансы на выход в 1/8 финала.
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