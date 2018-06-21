Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
21.06.2018 20:20
Рубрика: Спорт

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Перу

Текст: Илья Соболев (Екатеринбург)

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком в матче своей команды против Перу.

На 34-й минуте нападающий забил единственный в этой встрече. Благодаря победе, французы досрочно квалифицировались в плей-офф чемпионата мира из группы "С", а вот сборная Перу, наоборот, потеряла даже теоретические шансы на выход в 1/8 финала.

Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018
Новости чемпионата
Объявлены составы команд матча Аргентина - Хорватия 20:15
Принцесса Японии: Для меня большая честь быть в России 19:55
"Матч ТВ" установил рекорд по средней доле телесмотрения 19:00
На матче Дания - Австралия побывал миллионный зритель ЧМ-2018 18:04
Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018 20:05

Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018 20:05

Сборная Франции одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа ЧМ. Французы набрали шесть очков в двух матчах и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, а перуанцы потеряли шансы на выход из группы

Дания и Австралия сыграли вничью на ЧМ-2018 17:00

Дания и Австралия сыграли вничью на ЧМ-2018 17:00

Футболисты сборных Дании и Австралии сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России - 1:1. У датчан мяч забил Кристиан Эриксен на 7-й минуте, австралийцы сравняли счет на 38-й минуте с пенальти

Касильяс предсказал встречу России и Испании в финале ЧМ-2018 16:19

Касильяс предсказал встречу России и Испании в финале ЧМ-2018 16:19

Сборная России имеет шансы дойти до финала домашнего ЧМ, уверен знаменитый в прошлом вратарь сборной Испании Икер Касильяс. При этом он выразил надежду, что соперником россиян в решающем матче станет испанская команда

Сборная России заработала 12 млн долларов на ЧМ-2018 16:14

Сборная России заработала 12 млн долларов на ЧМ-2018 16:14

Благодаря в выходу в плей-офф чемпионата мира по футболу сборная России получила 12 млн долларов. Если наша национальная команда сумеет преодолеть стадию 1/8 финала, то заработает в сумме 16 млн