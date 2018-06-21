Медведев призвал следить за ситуацией на рынке бензина‍

Правительство даст льготы по акцизам на нефть только тем нефтеперерабатывающим предприятиям, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок.

Кабинет министров завершил доработку поправок в Налоговый кодекс, связанных с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Они предусматривают поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30 процентов до 0 и одновременное постепенное повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Маневр начнется в следующем году и будет растянут на шесть лет.

"Чтобы они не создавали дополнительной нагрузки на цены, предлагается, во-первых, сохранить действующие льготы по НДПИ", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг на заседании правительства при рассмотрении законопроекта. Это относится к проектам по добыче нефти на новых морских месторождениях, добыче газового конденсата, который используется для производства сжиженного природного газа на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе. Пониженными останутся ставки НДПИ для месторождений со сложными условиями - для выработанных месторождений, малых участков недр и для трудно извлекаемой нефти.

Во-вторых, правительство, сделав выводы из недавнего резкого повышения цен на бензин, задействует механизм так называемого отрицательного акциза. "Нефтеперерабатывающие заводы, где налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже 5 класса, получат вычет по акцизу на нефть, - отметил Медведев. - Такой льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок".

Текущую ситуацию на рынке председатель правительства считает стабильной, предпринятые оперативные меры эффект дали. "Но все равно нужно следить за всеми процессами, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензина. При необходимости, как и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги", - указал премьер-министр.





