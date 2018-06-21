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21.06.2018 18:04
Рубрика: Спорт

На матче Дания - Австралия побывал миллионный зритель ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

Едва стартовал второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2018, как число зрителей, побывавших на матчах турнира, уже перевалило за миллион. "Юбилей" был зафиксирован на матче группы С между сборными Дании и Австралии.

Фото: Роскосмос
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О посещении ЧМ-2018 миллионным зрителем сообщает пресс-служба ФИФА. В общей сложности, на стадионе в Самаре за противостоянием датчан и австралийцев наблюдало 40 727 болельщиков. Отмечается также, что средняя заполняемость российских стадионов на матчах мирового первенства составляет 97%. На ряде арен уже были обновлены рекорды посещаемости.

Встреча между сборными Дании и Австралии завершилась со счетом 1:1. После этой игры датчане с четырьмя очками временно возглавили турнирную таблицу группы С, но положение команд в квартете наверняка изменится после того, как завершится матч между командами Франции и Перу в Екатеринбурге.

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