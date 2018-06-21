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21.06.2018 17:22
Рубрика: В мире

На Международной книжной ярмарке в Сеуле говорили о Солженицыне

Текст: Павел Зайцев
Второй день пребывания в Сеуле группы писателей из России проходил одновременно в деловой и дружеской атмосфере.

В начале дня на российском стенде Сеульской книжной ярмарки состоялся "круглый стол" "Транспортная книга России", а вслед за ним - разговор о жизни и творчестве А. И. Солженицына, 100-летний юбилей которого будет отмечаться в России и во всем мире в декабре этого года. С корейскими гостями стенда разговор вели обозреватель "РГ" писатель и журналист Павел Басинский и писатель Владимир Березин. Темы поднимались разные: какую книгу Солженицына нужно считать главной, в чем разница между Шаламовым и Солженицыным, что самое ценное в общественных взглядах Солженицына как публициста. В Корее о Солженицыне знают, его любят, здесь его принимают как безусловного классика русской литературы вместе с Толстым, Тургеневым и Достоевским.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Затем российская делегация в полном составе отправилась в Корейский институт литературного перевода. Эта организация во многом напоминает наш Институт перевода. Его главная задача - поддержание переводов авторов из Кореи на другие языки мира. Русский язык считается приоритетным, и отделение славистики в университете весьма сильное.

Во встрече принимали участие с корейской стороны - президент института Ким Са Ин, писатели Ли Хён Су и Ли Джан Ук и переводчик Сын Чжуен, с русской - писатели Владимир Березин, Лев Данилкин и Павел Басинский, а также лауреаты премии "Лицей" 2017 года поэт Владимир Косогов и прозаик Евгения Некрасова.

Тем для разговора нашлось предостаточно. Тем более что корейская сторона озаботилась, чтобы Владимир Косогов и Евгения Некрасова накануне встречи познакомились с образцами перевода на русский язык молодых корейских авторов. Говорили прежде всего о том, что в Корее, как и во всем мире, хорошо знакомы с русской классиков. Здесь, как и в Европе и в Америке, появляются новые переводы Толстого и Достоевского, еще и потому, что книги этих писателей хорошо идут на рынке. Сложнее с современными авторами. Не секрет, что корейских писателей в России плохо знают, но не лучше обстоит дело и современными российскими писателями в Корее. Что нужно сделать для того, чтобы этот вакуум заполнить? Это и есть одна из главных задача институтов переводов в Сеуле и в Москве.

Фото: Наталья Онищенко
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Владимир Косогов и Евгения Некрасова также говорили о том, их корейские коллеги пишут на те же темы, что и молодые писатели в России. Видимо, поколенческие проблемы везде одинаковы.

Пребывание российской делегации продлится три дня. Предстоят публичные лекции Павла Басинского "Уход Льва Толстого из Ясной Поляны" и Льва Данилкина "Как в 2017 году писать биографию Владимира Ленина". Также на нашем стенде пройдет дискуссия "Особенности процесса смены поколений в российской литературе" и творческая встреча, посвященная 150-летнему юбилею Максима Горького.

24 июня состоится торжественное закрытие российского стенда и презентация предстоящей в сентябре Московской международной книжной выставки-ярмарки.

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