Ученые назвали болезнь, сигнализирующую о начале рака

Недавно начавшийся диабет второго типа может быть ранним проявлением рака поджелудочной железы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Национального института рака США.

Рак поджелудочной железы является одним из наиболее смертельных видов онкологии, пятилетняя выживаемость составляет всего 8 процентов. Это объясняется тем, что у около 80 процентов пациентов заболевание диагностируются на поздней стадии. Поэтому ученые работают над тем, чтобы улучшить этот показатель, в первую обращая внимание на людей в зоне риска, сообщает издание Science Daily.

Диабет уже давно ассоциируется с раком поджелудочной железы, у пациентов с первым заболеванием второе случается вдвое чаще, чем у остальных людей. Вместе с тем иногда диабет является фактором риска появления онкологии, а порой ее следствием.

Новое исследование охватило почти 49 тысяч афро- и латиноамериканцев, у которых на период 1993 - 1996 годов указанных заболеваний не было. Эти два меньшинства были выбраны потому, что среди них риск развития диабета выше средних показателей.

В течение 20 лет этот недуг появился в общей сложности у 32,3 процента участников, всего зафиксировано 408 случаев рака поджелудочной железы, из них 128 - у диабетиков. При этом более чем в половине случаев диабет диагностировался в течение 36 месяцев до выявления онкологии.

Результаты подтвердили гипотезу о том, что недавний диабет при раке поджелудочной железы является проявлением этого вида онкологии.