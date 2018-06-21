Неймар сыграет с Коста-Рикой на ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар сможет сыграть с Коста-Рикой в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Об этом заявил журналистам главный тренер "пентакампеонов" Тите.

Состояние Неймара вызвало у болельщиков опасения после того, как игрок, хромая, покинул тренировку сборной. СМИ сообщили, что футболиста беспокоит недавно прооперированная лодыжка, однако на следующий день Неймар тренировался наравне со всеми, и ничто не должно помешать его выходу на поле в матче с костариканцами.

"У Неймара нет никаких проблем, просто он получил удар по лодыжке, - пояснил Тите. - У нас есть медицинские заключения, которые не дают повода беспокоиться. Неймар хорошо восстанавливается и будет играть".

Бразильцы встретятся с Коста-Рикой 22 июня в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.