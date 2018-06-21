Порог беспошлинного ввоза товаров может быть снижен до 100 евро

В Минфине рассматривают возможность снижения порога беспошлинного ввоза товаров до 100 евро за посылку. Об этом сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

Такие изменения могут произойти с 2019 года. "Возможно, будет установлено ограничение в 100 евро на одну посылку", - цитирует Сазанова ТАСС.

Сейчас обсуждаются различные варианты, пояснил представитель Минфина. В целом предусматривается снижение порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. С 1 июля этого года предлагается ввести порок в 500 евро в месяц, затем с 1 января либо с 1 июля 2019 года - 200 евро.

Проблема беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа активно обсуждается представителями органов власти и экспертами, поскольку количество товаров, приобретаемых россиянами в зарубежных интернет-магазинах, неуклонно растет. Стоимость большинства посылок не превышает нескольких сотен евро, потому таможенные платежи с них не взимаются.

В результате товары, заказанные по почте в зарубежных интернет-магазинах, оказываются для россиян существенно дешевле тех, которые продаются внутри страны. Но российские ретейлеры в свою очередь жалуются на неравные условия конкуренции с зарубежными поставщиками.