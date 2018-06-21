Порошенко второй раз за месяц позвонил Путину

Президенты Украины и России провели в четверг телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, уточнив, что инициатива беседы исходила от Петра Порошенко.

Обсуждались вопросы урегулирования кризиса на юго-востоке Украины - с учетом встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств "нормандского формата". Владимир Путин при этом подтвердил безальтернативность Минского комплекса мер как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отметил важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четверки". Кроме того, российский лидер выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, а также ростом числа жертв среди мирных граждан в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, сообщили в кремлевской пресс-службе.

Помимо этого, снова была затронута тема обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских - в России.

Напомним, в начале месяца, 9 июня, Порошенко уже звонил Путину. В рамках того разговора были затронуты вопросы гуманитарного характера. Тогда лидеры и договорились о визитах омбудсменов к заключенным, содержащимся в обеих странах. Во время прошлых телефонных переговоров Путин также подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения арестованных на Украине российских журналистов.