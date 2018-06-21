Постановление о присуждении премий СГ по литературе и искусству за 2017-2018 годы

На заседании Высшего Государственного совета в Минске определены обладатели премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы.

Премии присуждены композитору народному артисту России Олегу Иванову, авторскому коллективу в составе дирижера народного артиста России Валерия Полянского и заслуженного работника культуры РФ Александра Шанина, балетмейстеру народному артисту СССР Валентину Елизарьеву. Премии Союзного государства присуждаются за значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией и вручаются один раз в два года.

Впервые премия была присуждена в 2002 году.

Документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2018 г. № 4

г. Минск

О присуждении премий Союзного государства

в области литературы и искусства за 2017 - 2018 годы

Высший Государственный Совет Союзного государства постановляет:

1. Присудить премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2017 - 2018 годы за создание произведений искусства, вносящих большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами - участниками Договора о создании Союзного государства:

Иванову Олегу Борисовичу, композитору, народному артисту Российской Федерации;

авторскому коллективу в составе: Полянского Валерия Кузьмича, дирижера, народного артиста Российской Федерации; Шанина Александра Александровича, заслуженного работника культуры Российской Федерации;

Елизарьеву Валентину Николаевичу, балетмейстеру, народному артисту СССР.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Высшего Государственного Совета

Союзного государства А.Лукашенко

