Представлен седан Volvo S60 нового поколения

Компания Volvo представила седан S60 нового поколения. Автомобиль будет производиться на заводе в Чаростоне и станет первой выпускающейся в США моделью шведского бренда.

В основе нового поколения седана - модульная платформа SPA, на которой ранее были созданы универсал V60, кроссовер XC60 и 90-я серия.

Главная особенность автомобиля - у S60 не будет дизельных моторов. В то же время появится возможность заказать гибридные авто. Модификация S60 T6 Twin Engine AWD будет развивать 340 л. с., S60 T8 Twin Engine AWD - 400 л. с.

Более простые версии будут носить обозначение Т5 и Т6, а их мощность не называется. Но, скорее всего, они получат 249 и 320 сил соответственно.

Компания также анонсировала версию седана S60 с тюнингом Polestar, который прибавит к двигателю T8 15 лошадиных сил. Кроме мотора, модификация получит спортивный обвес, тормоза Brembo, а также амортизаторы Ohlins.

Продажи нового Volvo S60 в США начнутся осенью, затем автомобиль начнут экспортировать на другие рынки, в том числе в Европу. До России седан доберется в 2019 году.

Ранее Volvo объявила российские цены на свой самый маленький кроссовер - XC40. За автомобиль в стартовой комплектации надо будет отдать от 2 160 000 рублей, топовая версия стоит 3 045 000 рублей.

Кстати

В завод в Чарлстоне Volvo инвестирует 1,1 млрд долларов, должно быть создано 4000 рабочих мест. Полная производственная мощность предприятия - 150 000 единиц в год. С 2021 года там будут также выпускать следующее поколение большого премиального кроссовера XC90.