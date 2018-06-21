Пресс-секретарь сборной Ирана попал в больницу после матча с Испанией

Поражение сборной Ирана от испанцев (0:1) во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 стоило поклонникам азиатской команды больших нервов, а кому-то - и здоровья. Пресс-секретарь иранской сборной Мохсен Могамедкиа и вовсе был госпитализирован.

Как сообщает ТАСС, он почувствовал себя плохо после игры. На месте ему оказали первую помочь, а затем доставили в больницу, где он прошел обследование. Отмечается, что его состояние нашли стабильным и выписали, он уже должен находиться в расположении команды.

Иранцы потерпели поражение, пропустив лишь один мяч, однако имели реальные шансы сыграть хотя бы вничью. Более того, они поразили ворота сборной Испании, но гол не был засчитан из-за офсайда. Теперь, чтобы выходить в плей-офф, команде Карлуша Кейруша необходимо обыгрывать Португалию.