Принцесса Японии: Для меня большая честь быть в России

Для японской принцессы Хисако Такамадо большая честь быть в России. Она рассчитывает, что посещение российских городов поможет продвижению двусторонних связей.

Такамадо-сан прилетела в Саранск, чтобы поддержать японскую сборную на игре чемпионата мира по футболу против Колумбии, отмечает издание Japan Today.

Возможно, ее присутствие среди болельщиков действительно помогло игрокам, которые в итоге одолели непростых соперников. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу представителей Страны восходящего солнца.

Примечательно, что члены японской императорской семьи не приезжали в Россию с 1916 года. Кстати сказать, у принцессы Такамадо, помимо спортивной, будет обширная культурная и экскурсионная программа. Так, в Саранске она посетила собор святого Федора Ушакова.

"Свои впечатления о России я заберу с собой в Японию и постараюсь поделиться ими с как можно большим количеством людей", - подчеркнула Такамадо-сан. Принцесса напомнила, что нынешний год объявлен перекрестным годом России и Японии. Она выразила надежду, что многие российские жители лучше узнают японскую культуру и саму Японию. В свою очередь японский народ имеет хороший шанс изучить русские традиции и искусство.

Следующий пункт назначения для члена японской императорской семьи - Екатеринбург. Сборная Японии 24 июня сыграет там с командой Сенегала. Принцесса Хисако Такамадо как верная поклонница своей команды последует за футболистами.