Путин обсудил на Совбезе РФ урегулирование в Донбассе

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ урегулирование на юго-востоке Украины.

"Президент России проинформировал участников совещания о состоявшемся ранее в четверг телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко", - сказал информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом контексте состоялся обмен мнениями о состоянии российско-украинских отношений и процесса урегулирования на юго-востоке Украины, уточнил Песков.

Обсуждались также вопросы социально-экономического развития страны.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.