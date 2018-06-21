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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ура! Можно в душ

Лишь передача котельной в муниципалитет вернула тулякам горячую воду
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7596 (133)
Из кранов 21 многоквартирного дома в Туле вдруг одновременно перестала течь горячая вода. Вообще-то летом такое случается, когда в котельных проводятся профилактические работы. Но на сей раз работа остановилась по причине отключения от газоснабжения. Жители микрорайона Петровского и улицы Макаренко, исправно оплачивающие коммунальные услуги, остались без горячей воды из-за… неуплаты.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Новый собственник котельных договорился с газовщиками, и у сотни туляков снова появилась в кранах горячая вода. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Новый собственник котельных договорился с газовщиками, и у сотни туляков снова появилась в кранах горячая вода. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

- Отключение жилых домов в Привокзальном территориальном округе произошло без уведомления администрации города Тулы. "Газпром межрегионгаз Тула" в одностороннем порядке принял решение и приостановил в адрес компании "Энергоресурс" подачу природного газа, используемого для работы котельных, - пояснили в городской администрации.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Теплоснабжающая компания "Энергоресурс" арендует две котельные, которые отапливают микрорайон Петровским и многоквартирный жилой комплекс с полуподземной автостоянкой на улице Макаренко (крышная котельная). Задолженность ТК за поставленный газ - 8,1 миллиона - "висит" уже пять месяцев. Первая попытка газовщиков отключить котельные от трубы была зимой. Но тогда не дали - и мэрия, и прокуратура встали стеной, ведь отключили бы не только горячую воду, но и отопление. Теперь, не опасаясь никого заморозить, газовщики закрыли вентиль без предупредительного "иду на вы".

- Неоднократные переговоры с представителями компании-должника по погашению задолженности результатов не принесли. "Газпром межрегионгаз Тула", исчерпав все способы воздействия на должника, был вынужден прибегнуть к крайней мере и полностью ограничил подачу газа на котельные ООО "Энергоресурс", - так объяснил ситуацию начальник отдела по работе с бюджетными потребителями и организациями коммунального комплекса ООО "Газпром межрегионгаз Тула" Владимир Жучков.

Жильцы, исправно оплачивающие коммунальные услуги, остались без горячей воды из-за долгов теплоснабжающей компании

В газовой компании считают, что руководители и учредители "Энергоресурса" занимают неконструктивную позицию: и не платят, и на переговоры по решению проблемы не идут. На совещаниях, проходивших в эти дни по скандальному поводу в мэрии и прокуратуре, представители "Энергоресурса" оправдывались тем, что им, в свою очередь, не платят управляющие компании. Это пять УК, руководители которых скромно промолчали на это обвинение. Прокуроры пригрозили во всем разобраться и наказать виновных в нарушении прав потребителей.

Словом, ситуация фактически зашла в тупик: вроде бы все правы и никто не виноват, прокурорская проверка - дело не быстрое, а горячей воды в домах тем не менее нет. Пауза длилась четыре дня. Этот "гордиев узел" разрубил собственник котельных - ООО "Теплогарант", - который забрал свое имущество у арендатора и безвозмездно передал его городу.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Таким образом, "Теплогарант" и от скандала ушел и подарок сделал. Новый собственник котельных - городская администрация - тут же попросил газовщиков возобновить подачу голубого топлива в кратчайшие сроки. Те - не возражали. Дальнейшая история с долгом за газ к горячей воде для сотен жителей 21 дома теперь отношения не имеет. Между тем прокуратура организует проверку хозяйственной деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации, чтобы выяснить, откуда у них появились многомиллионные долги.

Прямая речь

Роман Мурзин, заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:

- В адрес администрации Тулы поступило обращение от собственника котельной о безвозмездной передаче в муниципальную собственность котельной поселка Петровского, которая отапливает 20 МКД ЖК "Петровский". Также в муниципальную собственность будет передана крышная котельная многоквартирного дома на улице Макаренко, 7б.

Тем временем

Главу Мичуринска (Тамбовская область) Александра Кузнецова подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями при заключении муниципального контракта на покупку старой котельной за 30 миллионов рублей. Контракт он заключил в августе 2016 года под залог собственности муниципалитета. При этом подозреваемому было достоверно известно, что бюджет города не располагает денежными средствами для оплаты данного контракта и вообще отсутствует необходимость приобретения устаревшей котельной.

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