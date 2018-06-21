Регионы включились в работу по образованию "дачных участков" для голосования

Власти шести российских регионов предложат первые варианты для размещения избирательных участков по выборам мэра Москвы за пределами столицы уже на следующей неделе. Такой срок был утвержден на встрече рабочей группы Мосгоризбиркома с представителями областных законодательных собраний и избирательных комиссий.

Напомним, что кроме Москвы избирательные участки для выборов мэра столицы предполагается разместить в Подмосковье, Калужской, Ярославской, Владимирской, Тверской и Тульской областей. Это связано с тем, что в начале сентября многие москвичи отдыхают за городом на территории соседних регионов. По мнению замглавы ЦИК Николая Булаева, впоследствии такое так называемое "дачное голосование" может быть применено и на выборах в других субъектах РФ. "Подобного механизма еще никто не применял даже в Европе", - сказал Булаев.

- В ближайшее время мы рассчитываем получить сводный перечень предложений по местам размещения избирательных участков за пределами территории Москвы, которые поступили на портал mos.ru, "горячую линию" МГИК и другие ресурсы, - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, возглавляющий рабочую группу. - До 25 июня этот список будет направлен ответственным от регионов, которые, в свою очередь, дадут оценку предложенным местам: насколько там целесообразно создавать участки.

Рабочая группа утвердила критерии для подбора "дачных участков". Главный из них - значительное количество огородников с московской пропиской в ближайшем радиусе от СНТ.