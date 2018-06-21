Ученые объяснили происхождение "НЛО" над Воронежем

Светящийся объект, который в ночь на четверг наблюдали жители Воронежской и двух соседних областей, мог быть метеором или космическим мусором, залетевшим в атмосферу Земли.

- Все, что угодно могло быть: космический мусор, например. Вряд ли это метеорит, поскольку объект сгорел в атмосфере. Либо болид естественного происхождения, либо искусственный объект, - рассказала РИА Новости доцент кафедры оптики и спектроскопии воронежского госуниверситета Лиана Леонова.

По научной терминологии, долетевший до земли объект естественного происхождения называется метеоритом, сгоревший в атмосфере - метеором или болидом. Кроме них, в земную атмосферу ежедневно влетают сотни тысяч тонн космического мусора, рассказала Леонова. Большую их часть мы не замечаем либо из-за солнечного света, либо из-за небольших размеров объектов. Заметное свечение вызывают только достаточно крупные объекты.