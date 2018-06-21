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21.06.2018 17:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые объяснили происхождение "НЛО" над Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Светящийся объект, который в ночь на четверг наблюдали жители Воронежской и двух соседних областей, мог быть метеором или космическим мусором, залетевшим в атмосферу Земли.

Фото: YouTube
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- Все, что угодно могло быть: космический мусор, например. Вряд ли это метеорит, поскольку объект сгорел в атмосфере. Либо болид естественного происхождения, либо искусственный объект, - рассказала РИА Новости доцент кафедры оптики и спектроскопии воронежского госуниверситета Лиана Леонова.

По научной терминологии, долетевший до земли объект естественного происхождения называется метеоритом, сгоревший в атмосфере - метеором или болидом. Кроме них, в земную атмосферу ежедневно влетают сотни тысяч тонн космического мусора, рассказала Леонова. Большую их часть мы не замечаем либо из-за солнечного света, либо из-за небольших размеров объектов. Заметное свечение вызывают только достаточно крупные объекты.

Общество Космос В регионах

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