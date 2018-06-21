Экс-губернатора Сахалина заподозрили в новых многомилионных взятках

Следователи выявили 20 новых эпизодов получения крупных взяток бывшим главой Сахалинской области Александром Хорошавиным и его подчиненными.

Напомним, не признавший своей вины Хорошавин отбывает 13-летний срок за получение взяток на общую сумму более 500 миллионов рублей и отмывание денег. Вместе с ним за решетку годили двое его подчиненных, третий отделался крупным штрафом. По мнению следователей, на суде был рассмотрен далеко не полный перечень преступлений, совершенный руководством дальневосточного региона.

- В 2014 году Хорошавин и четверо его помощников из числа высокопоставленных должностных лиц администрации региона и областного центра получили от 18 лиц взятки на сумму от двух до десяти миллионов рублей с каждого. Еще в двух случаях глава региона, используя свое служебное положение, создал условия для получения взяток в размере трех и десяти миллионов рублей. Деньги давали за помощь в проведении избирательной кампании на выборах в городскую думу Южно-Сахалинска, за отсутсвие препон на выборах и в бизнесе, - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.Та же схема, кстати, фигурировала и в уже завершенном расследовании коррупции на Сахалине.

130 томов уголовного дела переданы трем обвиняемым и их адвокатам для ознакомления. Еще двое фигурантов скрылись от следствия.