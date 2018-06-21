В Комсомольске-на-Амуре моряки заселили корвет "Громкий"

В Комсомольск-на-Амуре прибыл экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Громкий", швартовые испытания которого уже проводят на судостроительном заводе.

"С сегодняшнего дня военные моряки приступили к заселению на корвет и его поэтапной приемке от представителей промышленности", - говорится на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что ранее тихоокеанцы прошли стажировку на однотипном корабле "Совершенный". Во время нее экипаж изучил нормативы по обслуживанию вооружения, систем и механизмов, узнал, как готовить корабль к применению оружия и вник в тонкости повседневной организации службы и быта.

"Громкий" - второй корвет, построенный специально для Тихоокеанского флота по программе перевооружения. Вскоре его направят во Владивосток, где проведут ходовые испытания. До конца 2018 года корабль войдет в состав Тихоокеанского флота.