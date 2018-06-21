Фото: Стритфуд-фестиваль ЧМ-2018 начался в Нижнем Новгороде

Сегодня на Нижне-Волжской набережной рядом со зданием Речного вокзала начался стритфуд-фестиваль "Гастрономическая карта России" Welcome fFotball Cup".

В 11 фудтраках, представляющих регионы нашей страны, работает сборная шеф-поваров и авторов местных стритфуд-проектов. Там все желающие могут полакомиться блинами, морепродуктами, мясными блюдами, пловом, удмуртскими перепечами и много чем еще. Мобильные рестораны будут открыты до полуночи.

Оценить достоинства кухни российских регионов уже смогли сотни местных жителей, а также болельщики сборных Аргентины и Хорватии, чьи сборные сегодня вечером сыграют в Нижнем Новгороде. Латиноамериканцы устроили на Нижне-Волжской набережной настоящий карнавал: они распевали "Калинку", водили хороводы с русскими красавицами, играли на деревянных ложках и фотографировались со всеми желающими, предрекая своей команде победу над соперником.

Как уже сообщала "РГ", на игре ожидается Диего Марадона. Ранее аргентинские и хорватские болельщики сыграли товарищеский матч, победу в котором одержали бело-голубые.