Новости

Путин встретится с новым главой ОКР 12:28
Путин встретился с Блаттером 12:27
У Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию I века до нашей эры 12:22
Саудовская Аравия предупредила о дефиците нефти во втором полугодии 12:15
"Джон Сноу" рассказал, что сделает после съемок в "Игре престолов" 12:15
Таможенники изъяли "травку", приготовленную для футбольных болельщиков 12:06
Вышел трейлер кукольной драмы Роберта Земекиса 12:05
Лавров прокомментировал решение США выйти из СПЧ ООН 12:04
"Терминаторы" вооружат "умными" снарядами 12:04
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед 12:02
Прокуратура начала проверку после утечки химикатов под Иркутском 11:56
Глава "Лукойла" оценил влияние снижения акцизов на бизнес и цены 11:55
Глава департамента денежно-кредитной политики покинет Банк России 11:50
В аварии на Кутузовском проспекте погибли три человека 11:49
Фото: Линда Гамильтон снова стала Сарой Коннор в новом "Терминаторе" 11:49
В Петербурге машина улетела в реку из-за открытого люка 11:42
Берлинская полиция отберет холодное оружие у пассажиров электричек 11:35
Главу Ижевска выберут в августе 11:35
Появились кадры и фото со съемок нового фильма Роба Зомби 11:28
Сечин назвал причины роста цен на бензин 11:26
В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины 11:20
Минтранс: Цены на авиакеросин стабилизированы 11:20
В Башкирии ветер сорвал крыши с домов и больницы 11:16
В Минздраве поддержали запрет алкоголя в пластике объемом более 0,5 л 11:12
В Европарламенте рассказали о возможном снятии санкций с России 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 11:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Главу Ижевска выберут в августе

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Конкурс на выборы главы Ижевска пройдет 10 августа. Такое решение депутаты гордумы приняли сегодня на очередной сессии. Определиться с победителем конкурсная комиссия должна будет за два дня, то есть до 12 августа. После этого в течение 15 дней гордума планирует провести внеочередную сессию и утвердить решение комиссии.

На сессии один из депутатов Альфред Зантуллин предложил выяснить, смогут ли народные избранники присутствовать на заседании с 12 по 27 августа, чтобы кворум наверняка собрался.

Спикер муниципального парламента Олег Гарин понадеялся, что депутаты все-таки соберутся.

Фото: AP Photo/Lorin Eleni Gill
Мэром города в США впервые стала афроамериканка

- Эти сроки близки к началу сентября. В это время депутаты обычно уже все бывают в городе, готовятся поздравлять школьников с 1 сентября. Надеюсь, что кворум будет. Тем более, сегодня уже все проголосовали "за", каждый примерно просчитывает свою возможность или невозмоность участия, - прокомментировал Гарин.

Напомним, конкурс на выборы главы Ижевска должен был пройти еще 8 июня, однако часть членов конкурсной комиссии на него не явилась.

Сейчас обязанности градоначальника исполняет Алексей Тимофеев. Всего в конкурсе на главу Ижевска примут участие 13 человек. В их числе председатель гордумы Олег Гарин, бывший депутат госсовета Удмуртии Владимир Чепкасов и предприниматель из команды губернатора Константин Сунцов. Последнего накануне назначили советником главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.

Экс-глава города Юрий Тюрин ушел в отставку 3 мая, написав заявление по собственному желанию. До этого губернатор Удмуртии не раз публично высказывал недовольство его работой.

Власть Работа власти Регионы В регионах

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией
Дмитрий Козак: Нефтяники недополучают до 1 миллиарда рублей в день
Российский телеведущий погиб в Колумбии
В Совфеде прокомментировали слова Кикабидзе о Советском Союзе