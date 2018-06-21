Главу Ижевска выберут в августе

Конкурс на выборы главы Ижевска пройдет 10 августа. Такое решение депутаты гордумы приняли сегодня на очередной сессии. Определиться с победителем конкурсная комиссия должна будет за два дня, то есть до 12 августа. После этого в течение 15 дней гордума планирует провести внеочередную сессию и утвердить решение комиссии.

На сессии один из депутатов Альфред Зантуллин предложил выяснить, смогут ли народные избранники присутствовать на заседании с 12 по 27 августа, чтобы кворум наверняка собрался.

Спикер муниципального парламента Олег Гарин понадеялся, что депутаты все-таки соберутся.

- Эти сроки близки к началу сентября. В это время депутаты обычно уже все бывают в городе, готовятся поздравлять школьников с 1 сентября. Надеюсь, что кворум будет. Тем более, сегодня уже все проголосовали "за", каждый примерно просчитывает свою возможность или невозмоность участия, - прокомментировал Гарин.

Напомним, конкурс на выборы главы Ижевска должен был пройти еще 8 июня, однако часть членов конкурсной комиссии на него не явилась.

Сейчас обязанности градоначальника исполняет Алексей Тимофеев. Всего в конкурсе на главу Ижевска примут участие 13 человек. В их числе председатель гордумы Олег Гарин, бывший депутат госсовета Удмуртии Владимир Чепкасов и предприниматель из команды губернатора Константин Сунцов. Последнего накануне назначили советником главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.

Экс-глава города Юрий Тюрин ушел в отставку 3 мая, написав заявление по собственному желанию. До этого губернатор Удмуртии не раз публично высказывал недовольство его работой.