В Казани принцесса Японии встретится со сборной по футболу своей страны

Японская принцесса Хисако Такамадо, являющаяся также почетным председателем Федерации футбола своей страны, прибыла в столицу Татарстана. Об этом в своем Twitter сообщила представитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Визит носит частный характер. Ее высочество намерена встретиться с футболистами национальной сборной и побывать на их тренировке на базе ФК "Рубин". Также планируется, что она посетит Национальный музей Татарстана и Казанский Кремль.

Несколькими днями ранее принцесса Такамадо посетила матч между командами Колумбии и Японии, который состоялся в Саранске.

Ее высочество посещает каждый чемпионат мира по футболу с участием сборной своей страны.

Отметим, члены императорской семьи Японии последний раз посещали Россию 102 года назад.