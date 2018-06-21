В Казани принцесса Японии встретится со сборной по футболу своей страны
Японская принцесса Хисако Такамадо, являющаяся также почетным председателем Федерации футбола своей страны, прибыла в столицу Татарстана. Об этом в своем Twitter сообщила представитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Визит носит частный характер. Ее высочество намерена встретиться с футболистами национальной сборной и побывать на их тренировке на базе ФК "Рубин". Также планируется, что она посетит Национальный музей Татарстана и Казанский Кремль.
Несколькими днями ранее принцесса Такамадо посетила матч между командами Колумбии и Японии, который состоялся в Саранске.
Ее высочество посещает каждый чемпионат мира по футболу с участием сборной своей страны.
Отметим, члены императорской семьи Японии последний раз посещали Россию 102 года назад.
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