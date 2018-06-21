Прокуратура начала проверку после утечки химикатов под Иркутском

Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту утечки химических веществ в Усолье-Сибирское.

Как отмечает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, проверка инициирована в отношении ООО "Усольехимпром", на чьей территории произошло ЧП, на предмет соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Кроме того, прокуратура даст оценку работе контрольно-надзорных органов, в том числе, расчету вреда, причиненного окружающей среде.

Напомним, в ночь на четверг на территории предприятия произошла разгерметизация цистерны с химическим веществом, предварительно, четыреххлористым кремнием. По данным экстренных служб, объем цистерны - 75 кубометров, объем утечки - 25 кубометров. Сколько вещества содержалось в емкости изначально, пока неизвестно.

Ранее сообщалось об утечке жидкости, однако природоохранная прокуратура сообщает о газообразном веществе.

По информации управления Роспотребнадзора по Иркутской области, на территории Усолья-Сибирского не превышены предельно допустимые концентрации хлорсодержащих веществ. Обращений в медицинские учреждения с отравлением хлором не зарегистрировано. Угрозы населенным пунктам нет.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, правоохранительных органов.