Сечин назвал причины роста цен на бензин

Ослабление рубля к основным мировым валютам, произошедшее одновременно с ростом цен на нефть, является причиной подъема стоимости бензина. Такое мнение высказал глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе годового общего собрания акционеров компании, которое проходит в Красноярске.

Как считает Сечин, в сегодняшних условиях переработка нефти становится все менее привлекательной, так как с одной стороны растут цены на сырье, транспортные расходы, логистику, а с другой - предпринимаются меры по недопущению роста стоимости топлива на АЗС.

Впрочем, Игорь Сечин подчеркнул, что "Роснефть" резкого роста стоимости бензина и дизельного топлива на своих заправках не допустит и посетовал, что, как автомобилист, ростом цен на бензин также расстроен.