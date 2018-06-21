В Братске задержан 43-летний подозреваемый в убийстве девочки

В городе Братке Иркутской области по подозрению в убийстве девятилетней школьницы, которая пропала вечером 9 июня, задержан 43-летний местный житель. Мужчина признался, что убил ребенка и показал место, где спрятал тело.

Как пояснили в СК СК региона, на обнаруженном теле ребенка зафиксированы следы насильственной смерти. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

По предварительной версии, задержанный мужчина работал таксистом, ранее был неоднократно судим. Преступник мог выследить несовершеннолетнюю, когда она возвращалась домой после прогулки в парке "Металлург". Сообщается, что ребенок пропал недалеко от своего дома.

Следователи рассказали, что в период поисков школьницы было допрошено более 500 человек. Среди них - родственники и одноклассники девочки, а также более 40 лиц, ранее судимых за преступления в отношении детей.