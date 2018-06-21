Определены даты проведения ПМЭФ-2019

Новости

Провал "Хана Соло" поставил под вопрос будущее новых "Звездных войн" 11:04
В Калининград на матч ЧМ прилетела сборная Швейцарии 11:02
На московские улицы выйдут трамваи в новой комплектации 11:00
Лавров призвал мировое сообщество решать проблемы сообща 10:52
Экспорт товаров между Беларусью и Удмуртией увеличился в два раза 10:50
В Казани принцесса Японии встретится со сборной по футболу своей страны 10:47
Красноярский край удвоил объемы экспорта в Беларусь 10:42
ПМЭФ-2019 проведут в начале июня 10:36
В Лондоне обеспокоены возможностью встречи Путина и Трампа 10:31
США отдадут Турции "мертвые" F-35 10:26
Ученые назвали болезнь, сигнализирующую о начале рака 10:23
В Ботаническом саду Владивостока нашли обломки советского самолета 10:18
Лукашенко поздравил Собянина с 60-летием 10:10
В Сочи полиция нашла потерянный телефон болельщика из Бразилии 10:05
Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить ракетный полигон Сохэ 09:58
На Урале нашли рыбака, пропавшего после крушения лодки 09:47
В Приамурье медсестру осудили за хищение лекарства у онкобольных 09:47
Дмитрий Козак: Нефтяники недополучают до 1 миллиарда рублей в день 09:46
Ураган в Перми едва не сорвал строительную люльку с рабочими 09:42
Минобороны РФ получило новый авиационный пункт управления 09:42
Nissan X-Trail и Qashqai получили мультимедиа от "Яндекса" 09:40
В Хабаровском крае во время сплава погибла девушка 09:30
На химзаводе под Иркутском произошла утечка неизвестного вещества 09:26
Франция - Перу - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:20
Китай предостерег США от "метода дубинки" в переговорах 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 10:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Определены даты проведения ПМЭФ-2019

Следующий Петербургский международный экономический форум состоится 6-8 июня 2019 года.

"ПМЭФ-2018 по многим показателям превзошел уровень предыдущих лет, ознаменовался рекордным количеством участников и подписанных соглашений. Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки. Уверен, этот потенциал будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-2019, и следующий Форум предоставит гостям и участникам еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Напомним, что ПМЭФ-2018 посетили более 17 тысяч участников из 143 стран. В рамках Форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 триллиона рублей (не считая соглашений, сумма которых является коммерческой тайной). В Форуме приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится под патронатом Президента Российской Федерации.

Росстат посчитал доходы россиян

Организатор ПМЭФ-2019: Фонд Росконгресс - социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Экономика Макроэкономика В регионах

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией
Дмитрий Козак: Нефтяники недополучают до 1 миллиарда рублей в день
Российский телеведущий погиб в Колумбии
В Совфеде прокомментировали слова Кикабидзе о Советском Союзе