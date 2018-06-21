Определены даты проведения ПМЭФ-2019

"ПМЭФ-2018 по многим показателям превзошел уровень предыдущих лет, ознаменовался рекордным количеством участников и подписанных соглашений. Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки. Уверен, этот потенциал будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-2019, и следующий Форум предоставит гостям и участникам еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Напомним, что ПМЭФ-2018 посетили более 17 тысяч участников из 143 стран. В рамках Форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 триллиона рублей (не считая соглашений, сумма которых является коммерческой тайной). В Форуме приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится под патронатом Президента Российской Федерации.

Организатор ПМЭФ-2019: Фонд Росконгресс - социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.