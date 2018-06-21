Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
21.06.2018 23:15
Рубрика: Спорт

В Петербурге появилось граффити, посвященное Черчесову

Текст: Данила Жиляев
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сборная России по футболу впервые в истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. На домашнем мировом первенстве наша команда победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и досрочно вышла в 1/8 финала. После игры с египтянами болельщики и эксперты не уставали хвалить главного тренера нашей национальной команды Станислава Черчесова.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта

Народная признательность нашла отражение в уличном искусстве: в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением Станислава Саламовича. Его авторами стали известные мастера стрит-арта из команды HoodGraff. По всему Петербургу можно найти их работы - они стали известны, в том числе, благодаря граффити, посвященным Виктору Цою, Сергею Бодрову и другим известным личностям.

Портрет Черчесова выполнен в традиционной для работ этой команды бело-серо-черной гамме. А ценен он тем, что руку к его созданию приложил лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров: он подписал граффити строчкой из своей песни. "Ты просто космос, Стас" - вот слова из композиции, которую после победы России над Египтом в прямом эфире включил телекомментатор Владимир Стогниенко.

Новости чемпионата
Победой в матче с Перу Франция обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ 23:24
Мохамед Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта 21:44
Датский защитник слетал домой к новорожденной дочери во время ЧМ-2018 21:42
Криштиану Роналду еще не решил, где продолжит карьеру 21:39
Хорваты разгромили Аргентину и вышли в 1/8 финала ЧМ 22:59

Хорваты разгромили Аргентину и вышли в 1/8 финала ЧМ 22:59

Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Благодаря этому балканская сборная досрочно вышла в плей-офф ЧМ

Дидье Дешам: Поздравляю сборную России с прекрасным стартом 21:35

Дидье Дешам: Поздравляю сборную России с прекрасным стартом 21:35

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поздравил сборную России с победами на чемпионате мира. "Две прекрасные победы, прекрасный старт. Болельщики могут гордиться своей командой", - отметил он

Как "болеют" в официальной фан-зоне Москвы 21:30

Как "болеют" в официальной фан-зоне Москвы 21:30

Весь центр Москвы в дни ЧМ-2018 превратился в одну сплошную фан-зону. Однако в столице есть главное место, где можно посмотреть футбол на открытом воздухе - площадка перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах

Число зрителей на матчах ЧМ-2018 превысило миллион 20:49

Число зрителей на матчах ЧМ-2018 превысило миллион 20:49

Число зрителей матчей чемпионата мира по футболу 2018 года достигло миллионной отметки. Миллионный зритель посетил игру второго тура группового раунда между командами Дании и Австралии, которая прошла в Самаре