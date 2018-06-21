В Петербурге появилось граффити, посвященное Черчесову
Сборная России по футболу впервые в истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. На домашнем мировом первенстве наша команда победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и досрочно вышла в 1/8 финала. После игры с египтянами болельщики и эксперты не уставали хвалить главного тренера нашей национальной команды Станислава Черчесова.
Народная признательность нашла отражение в уличном искусстве: в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением Станислава Саламовича. Его авторами стали известные мастера стрит-арта из команды HoodGraff. По всему Петербургу можно найти их работы - они стали известны, в том числе, благодаря граффити, посвященным Виктору Цою, Сергею Бодрову и другим известным личностям.
Портрет Черчесова выполнен в традиционной для работ этой команды бело-серо-черной гамме. А ценен он тем, что руку к его созданию приложил лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров: он подписал граффити строчкой из своей песни. "Ты просто космос, Стас" - вот слова из композиции, которую после победы России над Египтом в прямом эфире включил телекомментатор Владимир Стогниенко.
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