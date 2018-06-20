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20.06.2018 20:24
Рубрика: Спорт

Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018

Сборная России официально стала участником 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Это произошло после того, как уругвайцы одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 1:0.
Текст: Данила Жиляев

Наша национальная команда на групповом этапе провела пока что два матча и оба выиграла - Саудовская Аравия была повержена со счетом 5:0, а затем подопечные Станислава Черчесова победили Египет 3:1. В свою очередь, уругвайцы в первом туре переиграли египтян 1:0, и в случае победы над Саудовской Аравией набирали, как и Россия, шесть очков.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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До игры Уругвая с Саудовской Аравией имелась крохотная математическая вероятность того, что Россия не сможет пройти в плей-офф, однако для этого должно было сойтись множество факторов. Впрочем, поражение саудитов от Уругвая сняло все вопросы. Российская и уругвайская команды досрочно вышли в плей-офф турнира из группы А, и очная встреча между в третьем туре группового этапа ними определит лишь, какие в итоге места займут обе команды.

Напомним, согласно регламенту, сборная, которое займет первое место в группе А, сыграет со второй командой квартета В - и наоборот. С высокой долей вероятности, нашим соперником в первом раунде плей-офф станет либо Испания, либо Португалия, которые являются очевидными фаворитами группы В.

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