Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018
Наша национальная команда на групповом этапе провела пока что два матча и оба выиграла - Саудовская Аравия была повержена со счетом 5:0, а затем подопечные Станислава Черчесова победили Египет 3:1. В свою очередь, уругвайцы в первом туре переиграли египтян 1:0, и в случае победы над Саудовской Аравией набирали, как и Россия, шесть очков.
До игры Уругвая с Саудовской Аравией имелась крохотная математическая вероятность того, что Россия не сможет пройти в плей-офф, однако для этого должно было сойтись множество факторов. Впрочем, поражение саудитов от Уругвая сняло все вопросы. Российская и уругвайская команды досрочно вышли в плей-офф турнира из группы А, и очная встреча между в третьем туре группового этапа ними определит лишь, какие в итоге места займут обе команды.
Напомним, согласно регламенту, сборная, которое займет первое место в группе А, сыграет со второй командой квартета В - и наоборот. С высокой долей вероятности, нашим соперником в первом раунде плей-офф станет либо Испания, либо Португалия, которые являются очевидными фаворитами группы В.
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