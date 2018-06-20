Уругвайцы победили Саудовскую Аравию благодаря голу Суареса

Сборная Саудовской Аравии в матче открытия турнира потерпела разгромное поражение от россиян 0:5. Однако это вовсе не означало, что с такой же легкостью с ними справятся и другие соперники. Тем более, одно поражение, пусть и такое крупное, еще не означало, что команда лишилась хотя бы математических шансов на продолжение борьбы в плей-офф. Да, саудиты в первой игре выглядели откровенно слабо, и многие эксперты поспешили вычеркнуть их из списка дальнейших участников турнира, однако подопечные Хуана Антонио Пицци не собирались так легко сдаваться и постарались максимально усложнить жизнь Уругваю.

В свою очередь, уругвайцы перед началом турнира - когда никто не ждал такой феерии от сборной России - и вовсе считались однозначным фаворитом квартета А. Однако в первой игре на ЧМ-2018 команда Оскара Табареса с большим трудом переиграла Египет 1:0 и выглядела при этом весьма неубедительно. За те несколько дней, что прошли до второго матча уругвайской команды, мало что изменилось.

Как и в своей первой игре, саудовские футболисты значительную часть времени владели мячом, однако при этом практически не атаковали, зато плотно оборонялись. Уругвайцам было непросто пробиться через такую защиту. Впрочем, им это удалось один раз - и этого оказалось достаточно. На 23-й минуте южноамериканская команда заработала право на угловой, после подачи защитник Саудовской Аравии неудачно вынес мяч, который отлетел к Луису Суаресу, и "главный кусака" мирового футбола не промахнулся.

Как оказалось, этот мяч стал единственным. За все оставшееся время уругвайцы имели еще несколько хороших атак, но не довели их до логического завершения. А в игре их соперников ничего не поменялось. Финальный свисток зафиксировал счет 1:0 в пользу Уругвая, который вместе со сборной России досрочно вышел в плей-офф турнира.