Глава департамента образования Севастополя уволился после ЧП в лагере

Директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков, проработавший на этой должности три года, подал в отставку. Он объявил об этом сегодня на заседании городского правительства.

- Учебный год вчера был завершен, я благодарю всех за совместную работу и прошу принять мою отставку с сегодняшнего дня, - сказал Родиков, обращаясь к губернатору.

- Хорошо, - откликнулся Дмитрий Овсянников.

Причин чиновник объяснять не стал. Напомним, ранее губернатор города заявил, что примет кадровые решения в отношении департамента образования, который занимался подготовкой лагеря "Ласпи" к работе. Через три дня после открытия первой смены дети из учреждения попали в больницу с отравлением. В лагере обнаружили грубые нарушения санитарных правил и приостановили его работу на 70 дней.

Исполнять обязанности главы департамента образования будет бывшая замдиректора Светлана Кириленко. А контролировать устранение нарушений в лагере "Ласпи" и процесс возобновления его работы будет вице-губернатор Юрий Кривов.