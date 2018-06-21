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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Для мастера зажгли свечи

Сыновья погибшего скульптора Аполлонова передали его работы музею
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7596 (133)
В Краснодарском художественном музее прошел вечер памяти Александра Аполлонова, работы которого стали визитной карточкой Кубани и отлитыми в бронзе символами казачьего края.
Фото: Владимир Аносов/РГ Александр Аполлонов не дожил всего двух месяцев до своего 70-летнего юбилея. Фото: Владимир Аносов/РГ
Александр Аполлонов не дожил всего двух месяцев до своего 70-летнего юбилея. Фото: Владимир Аносов/РГ

Талантливый скульптор трагически погиб в середине прошлого июня, не дожив двух месяцев до 70-летнего юбилея. В последний путь Аполлонова провожали сотни людей. А спустя год в музей, где еще при жизни творца экспонировались его работы, пришли художники, музыканты и артисты. Гостей пригласили за столики, на которых зажгли маленькие свечи.

Фото: сайт Музей Теней
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- Для нас Александр Алексеевич был близким по духу человеком, - сказала директор музея Юлия Салошенко. - Здесь нет случайных людей, наверное, поэтому такая теплая атмосфера вокруг.

- Саша создал целую галерею скульптурных портретов наших выдающихся соотечественников. Кубань - большая, и эти талантливые работы должны украшать ее улицы и площади. Поэтому так важно все их разыскать и издать каталог, - говорит художник и известный скульптор Алан Карнаев.

Так считает и искусствовед Иван Ващенко.

- Саша всегда стремился к совершенству, - добавляет он. - Никогда не шел на сделку с совестью, за что часто попадал в опалу. Хорошо известна история его противостояния с краевыми чиновниками во время работы над памятником императрице Екатерине Великой. Тогда Аполлонов в буквальном смысле вагоны глины перемесил, настоящий шедевр создал, а его, вместо того чтобы представить к званию Героя труда Кубани, отправили на задворки, специально лишая заказов.

Напомним, вскоре после гибели Аполлонова стало известно, что из дома, где он жил с гражданской женой, исчезли все работы. В каталоге, который мастер успел составить при жизни, указано 260 скульптур. Все это вывезено в неизвестное место.

- В феврале по факту исчезновения творческого наследия отца было возбуждено уголовное дело, - поясняет Иван Аполлонов. - Оно находится в производстве органов дознания УВД по городу Краснодару. Правоохранители уверяют, что ищут, но пока не сообщают подробностей.

Александр всегда гордился своими сыновьями. Старший, Иван, - ученый. Недавно защитил докторскую диссертацию. Младший, Петр, - музыкант, композитор, сейчас готовится к итоговому этапу международного конкурса в Мюнхене, в финал которого он вышел.

Фото: depositphotos.com
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- Спасибо Союзу художников, закрепившему эту мастерскую за нашей мамой, художницей, Валентиной Александровной, - говорит Иван. - И теперь там переводят в твердый материал пластилиновые модели отца. Мне помогает мастер из Ростова. Он делает форму, чтобы в ней отлить сначала гипсовую, а потом бронзовую скульптуры. Надеюсь, удастся сохранить примерно 20 работ. Это скульптуры, которые находились в мастерской, и выкупленные нами работы из "литейки" в Ростове. Практически все мы решили передать художественному музею.

Теперь в его фондах под охраной и присмотром профессионалов будут находиться 12 аполлоновских скульптур. Одну из них - миниатюру памятника казакам-основателям - братья уже передали в дар музею. "Мы убеждены, что творческое наследие отца должно стать достоянием всей Кубани, - говорит Иван Аполлонов. - Уверяю - так и будет, когда его разыщут".

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