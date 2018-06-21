На Урале нашли рыбака, пропавшего после крушения лодки

Спасатели миасского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области нашли рыбака, пропавшего накануне на озеро Кундравы. Мужчина и двое мальчиков упали в воду, после того как их лодка перевернулась. Ребятишкам удалось спасти, а вот взрослый утонул.

Все случилось, по словам очевидцев, примерно в 200 метрах от берега. По непонятной причине двухместная металлическая лодка, с которой рыбачили трое, опрокинулась. Мальчики 2006 и 2009 года рождения оказались за бортом, но смогли выжить: один доплыл до берега сам, другому помогли отдыхающие. Взрослый же пассажир судна пропал без вести.

Сотрудники спасотряда обследовали предполагаемое место происшествия на надувной лодке с мотором, нашли утонувшего и передали его тело сотрудникам полиции.

"Проводится доследственная проверка. По предварительной информации, лодка перевернулась в ста метрах от берега. В ней находились отец и его сыновья 8 и 12 лет", - передает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.