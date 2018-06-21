Перуанцы и французы спели хором в поезде до Екатеринбурга
Сегодня вечером в Екатеринбурге в рамках чемпионата мира сыграют команды Франции и Перу. Болельщики обеих держав на протяжении дня приезжают на фирменных поездах РЖД, чтобы лично увидеть игру кумиров.
В 9:52 прибыл первый поезд - он шел из Москвы через Казань. Полностью забитый состав привез на Средний Урал 400 пассажиров, среди которых более 300 - иностранцы. Гостей в прямом смысле встречали хлебом и солью. Прямо перед составом поезда развернули стойку с золотым самоваром и плюшками.
Перуанцы, закутавшись в теплые шарфы (лето на Урале жаркой погодой пока не балует), первым делом отправились отогреваться - с удовольствие пили горячий чай. Французских гостей больше всего удивил хрустящий каравай. Попробовав несколько кусочков, они начали петь гимн своей страны, а потом ринулись исполнять русские народные танцы.
- Мы с мужем уже были в нескольких городах чемпионата, но так как в Екатеринбурге нас не встречали нигде!- говорит Елена из Ростова. - Я была на Олимпиаде, мои соседи по поезду - французы, перуанцы и японцы - объездили множество крупных чемпионатов. Мы все сошлись во мнении, что в России в этот раз непревзойденная организация. Нас очень впечатлил сервис в поезде: чисто, убрано, приветливый персонал.
Россиянка отметила, что в ее вагоне было всего пять соотечественников. Быстро найти общий язык с заморскими гостями им помогла атмосфера праздника.
- Без чемпионата мира было бы невероятно трудно получить визу, - поделился перуанский фанат Анджело. - Я первый раз в вашей стране, и, честно говоря, даже не ожидал, что у вас настолько замечательно. Благодаря бесплатному проезду, я уже побывал в четырех городах. Это шанс посмотреть что-то, кроме Москвы. Везде мне нравятся люди. Планирую больше общаться с местными, ходить по городу, а не только по известным местам.
Французского болельщика Максенса в Россию позвали трое друзей. Все они живут в разных регионах страны. Давнее желание попутешествовать по "холодному краю" и поддержать родных игроков подтолкнул товарищей отправиться на чемпионат мира.
- Мы в приятном шоке от этой поездки! Сплошной праздник. Вчера мы с перуанцами на весь вагон даже пели песни обеих стран, - рассказала Максенс. - Хотя сегодня, конечно, будем бороться за победу. Моя ставка: 2:0 в нашу пользу.
Путешественники отметили невероятно высокий уровень комфортабельности поездов и умение проводниц говорить на английском и испанском языках.
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