Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.06.2018,  
13:53
Текст: Алексей Иванов

Российский флот может лишить США связи

Фото: Лев Федосеев / ТАСС Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Политическое и военное руководство США обеспокоилось незащищенностью подводных кабелей связи, проложенных по дну океана. Они используются как в гражданских, так и в военных целях, а их повреждение может привести к масштабной дезорганизации.

Фото: АО "СПМБМ "Малахит" / malachite-spb.ru
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед

В логику этой тревоги укладываются последние санкции США в отношении ряда российских граждан и компаний. Некоторые из них занимаются производством оборудования для подводных работ, американцы подозревают, что часть разработок ведется в интересах спецслужб России, пишет издание The Hill.

- Российская подводная лодка и водолазы специальных сил могут создать хаос в мире ... разрушением критически важной интернет-инфраструктуры, - говорит бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Кеннет Гирс. По его словам, существующие технологии связи "очень уязвимы" перед физическим саботажем.

Посредством кабелей происходит 97 процентов всех электронных коммуникаций между континентами: от личных сообщений интернет-пользователей до чувствительных данных о национальной безопасности и финансовых транзакциях. Поэтому любые маневры российского флота вблизи инфраструктуры связи вызывают беспокойство в США. В частности, в статье The Hill упоминается недавний поход океанографического исследовательского судна "Янтарь", которое "медленно перемещалось от Восточного побережья США к Кубе, месту расположения подводного кабеля возле военно-морской базы Гуантанамо".

- Все потенциальные противники, такие как Россия и Китай, понимают, что мы зависим от информационных технологий, и они считают это асимметричной уязвимостью Соединенных Штатов, - отметил в свою очередь бывший сотрудник Госдепартамента Фрэнк Роуз.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
США отдадут Турции "мертвые" F-35 10:26
Новый корабль-разведчик "Иван Хурс" завершил госиспытания 19.06.2018
Новый боевой корабль будет компромиссом между БДК и вертолетоносцем 18.06.2018
подлодки
Видео: Турецкая подлодка торпедировала танкер в Черном море 14.06.2018
Три российские подлодки вошли в топ-5 самых опасных субмарин 14.06.2018
связь
F-35 и F/A-18 не смогут выходить на связь без ущерба для скрытности 28.05.2018
Водолазы Росгвардии испытали подводную радиосвязь 06.03.2018