Силуанов назвал размер индексации пенсий в 2019 году

Пенсии россиян в 2019 году будут проиндексированы на семь процентов. Об этом заявил в четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Наша задача в следующем году увеличить (ежемесячную) пенсию в среднем на тысячу рублей... Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе. Такой рост составит рост пенсий примерно на уровне 7 процентов к уровню текущего года", - цитирует Силуанова РИА Новости.

Аналогичные цифры по росту пенсий глава Минфина также называл накануне, выступая в Совете Федерации.

До этого пенсии индексировались на уровень инфляции прошлого года, напомнил министр. Таким образом, планируемая индексация будет ускоренной - Минфин ожидает, что по итогам 2018 года инфляция составит три процента.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Кабмин предлагает увеличить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.