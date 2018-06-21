Таможенники изъяли "травку", приготовленную для футбольных болельщиков

Украинца, временно проживающего в Москве, задержали при въезде в Россию в Белгородской области на таможенном пункте "Нахотеевка".

При досмотре его автомобиля "Форд Фокус", таможенники обнаружили 25 полиэтиленовых пакетов. Экспертиза показала, что в них находилась марихуана, общим весом свыше 5 килограммов.

Запах травки в автомобиле украинца учуяли собаки кинологов. "Форд Фокус" просканировали на инспекционно-досмотровом комплексе, и нашли тайник под обшивкой одной из дверей. Водитель вынужден был сообщить таможенникам, что наркотики он планировал продавать болельщикам чемпионата мира по футболу. Он надеялся хорошо заработать, и признался, что специально старался пересечь границу около 23:00, после победы сборной России в матче с Египтом. Украинец надеялся, что в это время таможенники и пограничники не будут тщательно досматривать его автомобиль. Наркотики были изъяты и помещены в камеру хранения вещдоков.

В пресс-службе Белгородской таможни сообщили, что в отношении украинца было возбуждено уголовное дело по статье УК "контрабанда наркотиков в крупном размере". Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.