Трамп на саммите G7 швырнул в Меркель конфетами

Новые подробности экстравагантного и даже шокирующего поведения президента США Дональда Трампа стали известны широкой публике. На саммите G7 в канадском Квебеке американский лидер швырнул в канцлера ФРГ Ангелу Меркель две конфеты.

Инцидент произошел, когда остальные главы государств-челнов "семерки" надавили на Трампа, пытаясь заставить его поставить подпись под совместным заявлением, передает издание The Daily Mail.

Напряженность момент отлично передает снимок, который впоследствии обошел все мировые издания. На фото Трамп сидит со скрещенными руками на груди напротив госпожи Меркель, которая, опираясь о стол, с наступательным напором смотрит ему прямо в глаза. Наиболее активный прессинг на Трампа, по всей видимости, исходил со стороны канцлера ФРГ.

Именно в этот момент, как рассказал директор консалтинговой компании Eurasia Group Йэн Бреммер, президент Трамп достал из своего кармана две конфеты Starburst и бросил на стол перед Ангелой Меркель. "Не говори, что я тебе никогда ничего не давал", - прокомментировал он свои действия.

Наполним, что уже после завершения саммита президент США Дональд Трамп дал указание своим помощником не подписывать итоговый документ.