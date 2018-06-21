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21.06.2018 15:13
Рубрика: В мире

Трамп на саммите G7 швырнул в Меркель конфетами

Текст: Александр Ленин

Новые подробности экстравагантного и даже шокирующего поведения президента США Дональда Трампа стали известны широкой публике. На саммите G7 в канадском Квебеке американский лидер швырнул в канцлера ФРГ Ангелу Меркель две конфеты.  

Инцидент произошел, когда остальные главы государств-челнов "семерки" надавили на Трампа, пытаясь заставить его поставить подпись под совместным заявлением, передает издание The Daily Mail.

Фото: REUTERS/ Carlos Barria
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Напряженность момент отлично передает снимок, который впоследствии обошел все мировые издания. На фото Трамп сидит со скрещенными руками на груди напротив госпожи Меркель, которая, опираясь о стол, с наступательным напором смотрит ему прямо в глаза. Наиболее активный прессинг на Трампа, по всей видимости, исходил со стороны канцлера ФРГ.

Именно в этот момент, как рассказал директор консалтинговой компании Eurasia Group Йэн Бреммер, президент Трамп достал из своего кармана две конфеты Starburst и бросил на стол перед Ангелой Меркель. "Не говори, что я тебе никогда ничего не давал", - прокомментировал он свои действия.

Наполним, что уже после завершения саммита президент США Дональд Трамп дал указание своим помощником не подписывать итоговый документ. 

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