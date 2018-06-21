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Три модели iPhone 2018 года показали на видео

21.06.2018,  
13:09
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Сети появился видеоролик, в котором показали, как будут выглядеть новые iPhone в сравнении с текущими моделями смартфона.

Авторы видео Mac Otakara использовали макеты грядущих устройств от Apple, которые попали к ним от азиатских поставщиков. На кадрах видно, что iPhone X 2018 года будет немного крупнее текущего флагмана: модель станет шире на 1,1 мм. Самый крупный iPhone с 6,4-дюймовым экраном получит параметры 157,53x77,44x7,85 мм и такую же камеру, как у iPhone X 2017 года.

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iPhone с 6-дюймовым дисплеем будет иметь размер 150,91x 5,72 мм и камеру с одним объективом. Как и предсказывали эксперты, камеры iPhone существенно не поменяются в 2018 году, зато в 2019 году смартфоны получат сразу три сенсора.

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