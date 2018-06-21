У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.06.2018,  
22:56

Турция получила американский истребитель F-35

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org

На авиазаводе Lockheed Martin в Техасе состоялась церемония передачи Турции первого истребителя пятого поколения F-35А.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Российские комплексы С-500 назвали ответом на западные санкции

В событии приняли участие представители турецкого управления оборонной промышленности, руководство Lockheed Martin и турецких компаний, участвующих в создании F-35, сообщило агентство Anadolu. Самолет с бортовым номером 18-0001 останется в США еще как минимум на два года - его доставят на авиабазу Люк в Аризоне, где турецкие пилоты и наземный персонал пройдут курс обучения по эксплуатации новой техники.

Истребитель был передан Анкаре несмотря на запрет Сената США. Американские законодатели внесли в оборонный бюджет на 2019 год поправки об исключении Турции из международной программы по созданию F-35. Запрет стал ответом Вашингтона на покупку Турцией российских зенитных систем С-400 и арест американского священника.

Между тем эксперты считают, что символическая передача одного самолета ничего не значит. Электронная система управления F-35 такова, что США могут в любой момент дистанционно заблокировать его ключевые функции или выключить самолет целиком.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Алексей Сухоруков/РГ
Как тамбовский фронтовик разглядел с неба будущую жену 14:35
Россия закрыла Балтику для авианосцев США 20.06.2018
F-35 против Су-57: какой истребитель лучше выбрать Турции 19.06.2018
Турция
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Танк Т-72 станет брендом 13:58
Видео: Турецкая подлодка торпедировала танкер в Черном море 14.06.2018
Турецкие С-400 будут готовы в мае 2019 года 14.06.2018
оружейный рынок
Фото: Виталий Кузьмин/Vitalykuzmin.net
"Терминаторы" вооружат "умными" снарядами 12:04
Почему элитные иракские танкисты выбрали Т-90 вместо "Абрамсов" 15.06.2018
Турция предложила России совместно производить С-500 14.06.2018