Турция получила американский истребитель F-35

На авиазаводе Lockheed Martin в Техасе состоялась церемония передачи Турции первого истребителя пятого поколения F-35А.

В событии приняли участие представители турецкого управления оборонной промышленности, руководство Lockheed Martin и турецких компаний, участвующих в создании F-35, сообщило агентство Anadolu. Самолет с бортовым номером 18-0001 останется в США еще как минимум на два года - его доставят на авиабазу Люк в Аризоне, где турецкие пилоты и наземный персонал пройдут курс обучения по эксплуатации новой техники.

Истребитель был передан Анкаре несмотря на запрет Сената США. Американские законодатели внесли в оборонный бюджет на 2019 год поправки об исключении Турции из международной программы по созданию F-35. Запрет стал ответом Вашингтона на покупку Турцией российских зенитных систем С-400 и арест американского священника.

Между тем эксперты считают, что символическая передача одного самолета ничего не значит. Электронная система управления F-35 такова, что США могут в любой момент дистанционно заблокировать его ключевые функции или выключить самолет целиком.