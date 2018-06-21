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21.06.2018,  
10:26
Текст: Антон Валагин

США отдадут Турции "мертвые" F-35

В четверг на авиазаводе Lockheed Martin в Техасе состоится церемония передачи Турции двух истребителей пятого поколения F-35. Это первые машины из сотни самолетов, которую рассчитывает получить Анкара. Передача состоится несмотря на инициированную Сенатом США процедуру вывода Турции из программы F-35. На такой шаг американские законодатели пошли в ответ на покупку Анкарой российский зенитных систем С-400 и арест в Турции американского священника Эндрю Брансона.

По мнению эксперта The Drive Джозефа Тревитика, передача самолетов - не более чем шоу Lockheed Martin, не пожелавшего ломать устоявшуюся традицию в угоду переменчивой политике Вашингтона. После церемонии F-35 отправятся на авиабазу ВВС США Люк в Аризоне, где турецкие летчики и технический персонал начнут знакомство с машинами. Там же функциональность самолетов может быть сведена к нулю. Для этого не придется что-то отвинчивать - достаточно изменить настройки программного обеспечения истребителя, причем сделать это можно дистанционно.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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Есть непроверенный слух: министр обороны США Мэттис пообещал главе турецкого МИД Кавусоглу, что даже если Анкара получит F-35, они не будут работать, пишет издание. Для этого можно, например, отключить самолеты от облачного сервиса ALIS (Autonomic Logistics Information System). Американские самолеты - совсем как смартфоны - сами скачивают себе обновление ПО, отправляют изготовителю информацию о неполадках и текущем состоянии. А тот может при желании ограничить ключевые функции или вовсе выключить самолет. Даже в воздухе.

- Если Турция и сможет обеспечить эксплуатацию своих F-35 без ALIS, вряд ли они проработают долго без запасных частей, - считает Тревитик.

Глобальные же последствия вывода Анкары из международной программы по созданию F-35, по мнению издания, будут "ошеломляющими". Турция вложила в проект 700 миллионов долларов и собиралась вложить еще 10 миллиардов. Помимо парка из сотни F-35 страна должна была стать европейским центром по обслуживанию истребителей этого типа.

Теперь Анкара, не намеренная уступать США в вопросе о российских зенитных комплексах, ищет замену американским истребителям. В качестве альтернативы рассматривается российский самолет пятого поколения Су-57 - по мнению экспертов, его возможности намного шире, чем у F-35. Другой вариант предусматривает создание собственного истребителя при участии России.

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