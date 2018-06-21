В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины

Силу государственного закона обрела инициатива белорусского лидера проводить в республике три года подряд - 2018-2020 - массовые мероприятия под знаком Года малой родины. Соответствующий указ №247 подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента страны. Документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия.

Как уже сообщал "СОЮЗ", очень точно подобрал слова Лукашенко, когда, обращаясь в этом году к общественности страны, дал понять, что "пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли. Очень хочется, чтобы помощь шла от сердца, стала собственной инициативой. Она может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой. Кто как может и кто сколько может. Зависит от возможностей, фантазии и желания каждого. Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю малой родины".

В указе подчеркивается, что правительству поручено совместно с облисполкомами и столичным горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике до 2020 года, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов и других организаций по ее выполнению.

О возможности расширения временных рамок проведения Года малой родины Александр Лукашенко заявил еще в апреле на республиканском субботнике. "Много было предположений. Это даже не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою малую родину вложиться", - отметил глава государства. И предложил подумать о продлении этой патриотической инициативы.

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