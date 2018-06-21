Новости

Российский телеведущий погиб в Колумбии 04:23
Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на стадион 03:57
Питер Фонда извинился за угрозы в адрес семьи президента США 03:55
Опрос: Россияне увидели в Сеуле стратегического партнера Москвы 03:32
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли три человека 03:25
Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб 02:41
Пять человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Мексике 02:19
Трамп пожалел детей нелегальных мигрантов 02:08
Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой 01:58
В Софеде прокомментировали высказывание Кикабидзе о СССР 01:38
Во Франции вооруженный мужчина напал на прохожих 01:36
В Индии самолет экстренно приземлился из-за отказа гидросистемы 00:53
Россияне застряли в Греции из-за инцидента с самолетом 00:29
Дания - Австралия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
СПЧ ООН получил заявление США о выходе из состава организации 20.06.2018
Видео: Футболист сборной Ирана сделал сальто, вбрасывая мяч из аута 20.06.2018
На Ильинке расширят пешеходное пространство 20.06.2018
Юные балканские спасатели приняли участие в соревнованиях "Выбор России" 20.06.2018
Египет пожаловался в ЮНЕСКО на китайскую копию Сфинкса 20.06.2018
Помпео пошутил с Ким Чен Ыном о его "ликвидации" 20.06.2018
Renault выпустит конкурента для "внедорожной" Lada Vesta Cross 20.06.2018
В России будут производить новые минивэны Peugeot и Citroen 20.06.2018
Россия приняла участие в международной книжной ярмарке в Корее 20.06.2018
В телепередачи может вернуться реклама вина 20.06.2018
Операция в прямом эфире: в Европе увидят, как это делается в Москве 20.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 03:57
Рубрика: В мире

Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на стадион

В Иране впервые за 40 лет женщин пустили на стадион, где они смогли вместе с мужчинами поболеть за свою национальную сборную, которая принимает участие в Чемпионате мира 2018.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Видео: Футболист сборной Ирана сделал сальто, вбрасывая мяч из аута

На огромном мониторе, установленном на крупнейшем стадионе Тегерана "Азади", транслировалась встреча сборной Ирана с командой Испании. За проходящим в Казани матчем наблюдали более 10 тысяч человек, купивших билеты стоимостью два евро каждый.

Как отмечает ТАСС, многие иранские богословы выступают против присутствия представительниц прекрасной половины человечества на футбольных матчах, считая, что "слабый пол следует защищать от агрессивной и чрезмерно мужской атмосферы стадиона". Власти страны в последнее время мнение духовенства по этому поводу не разделяют.

В мире Ближний Восток Иран

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб
В Софеде прокомментировали высказывание Кикабидзе о СССР
Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой
Россияне застряли в Греции из-за инцидента с самолетом