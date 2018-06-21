Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на стадион

В Иране впервые за 40 лет женщин пустили на стадион, где они смогли вместе с мужчинами поболеть за свою национальную сборную, которая принимает участие в Чемпионате мира 2018.

На огромном мониторе, установленном на крупнейшем стадионе Тегерана "Азади", транслировалась встреча сборной Ирана с командой Испании. За проходящим в Казани матчем наблюдали более 10 тысяч человек, купивших билеты стоимостью два евро каждый.

Как отмечает ТАСС, многие иранские богословы выступают против присутствия представительниц прекрасной половины человечества на футбольных матчах, считая, что "слабый пол следует защищать от агрессивной и чрезмерно мужской атмосферы стадиона". Власти страны в последнее время мнение духовенства по этому поводу не разделяют.